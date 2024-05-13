"Надеемся на справедливый суд" - отец Салтанат Нукеновой

Семья погибшей Салтанат Нукеновой надеется на справедливый суд. Об этом заявил её отец Амангельды Нукенов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я думаю, что суд правильное решение примет. Мы также, как и вы, надеемся на справедливый суд", - сказал Амангельды Нукенов в беседе с журналистами до начала судебного заседания.

Он также сообщил, что не мог присутствовать на всех заседаниях.

"Мы с супругой новые и новые узнаем зверства, которые он делал. Садизм, который проявлял в отношении нашей дочери. Все это время мы лежали в больнице, умирали. У нас сердце больное. Мы не могли присутстовать на всех судах. Нам хватало того, что мы слышим", - сказал Амангельды Нукенов.

Он подчеркнул, что надеется, что суд примет правильное решение.

"Он – (Бишимбаев – прим.редакцией) в своих выступлениях не только задел честь всех дочерей и отцов государства. Кроме этого, он задел честь ветеранов Великой Отечественной войны, вспомнив Mein Kampf ("Моя борьба" - политический и идеологический манифест Адольфа Гитлера). Весь мир желает ему пожизненного заключения. Это то, что мы можем требовать. Я надеюсь суд правильное решение примет".

Ранее в суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, огласили список вопросов, на которые предстоит ответить присяжным заседателям.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).