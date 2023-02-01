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Над развитием "животного права" работают студенты и преподаватели из Астаны
Порядка 180 молодых людей занимаются анализом законодательства, обучают школьников, помогают в приютах и дают юридические консультации.
Казахстанское законодательство в отношении животных включает в себя сотни актов различного характера. Это законодательство до недавнего времени было довольно устаревшим, особенно в том смысле, что в нем применялся строго “антропоцентрический” подход, когда любая мера по уходу за животными требовалась только как средство обеспечения общественного здоровья. Забота о благополучии животных ради самих животных еще несколько лет назад либо отсутствовала, либо, в некоторых исключительных случаях, лишь косвенно предполагалась. Однако за последние несколько лет в Казахстане было принято около 100 новых правовых актов, защищающие права животных. Принятый не так давно Закон РК "Об ответственном обращении с животными" представляет собой большой скачок в совершенствовании законодательства на пути гуманизации общества.
Вместе с законами меняются общественные настроение, снижается терпимость к жестокому обращению с животными и становится все больше осознанных граждан, особенно среди молодежи. Ярким примером этому стала студенческая организация "Animal Law Society" при университете КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева, созданная под руководством доктора юридических наук, профессора, Директора Научной школы административного и немецкого права Романа Сергеевича Мельника. В организацию вступили уже 180 молодых людей, которые проводят исследования уровня законодательной защиты животных в нашей стране, развивают культуру ответственного обращения с животными в обществе и оказывают учебно-методическую и консультативную помощь. Подробнее об этом читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.
"Два года назад мы с моим супругом Мельником Романом Сергеевичем переехали из Украины в Казахстан вместе со своим щенком. И когда мы попытались выяснить, как ввезти его в страну, столкнулись с трудностями - никто не мог нам точно сказать, как это сделать. Поэтому нам стало интересно продолжить работу в этом русле, в результате возник проект "Animal Law", а уже впоследствии наши студенты вдохнули в него жизнь и масштабировали", - рассказала доктор юридических наук, доцент, Teaching professor Чехович Татьяна Валерьевна.
Фото предоставлено героем
Как зародился проект "Animal Law" делится магистрант второго курса, научный сотрудник Научной школы административного и немецкого права Олесь Котерлин, который так же стоял у истоков создания этой студенческой организации:
"Мы с Романом Сергеевичем задумались о том, что право обращения с животными (Animal law) - это такая сфера, где на самом деле практически нет ни изученного материала, который бы был доступно изложен, ни условий - все приходилось узнавать самому и собирать эти нормы, информацию буквально по частицам. В тот момент пришло понимание, что это настоящая проблема, над решением которой важно и нужно работать. Мы верим, что упорная работа в этом направлении позволит лучше понимать особенности правового регулирования обращения с животными и решать такие практические задачи как юридическое обеспечение транспортировки домашних животных из одной страны в другую, обнаружение допинга у лошадей в конном спорте или ответить на вопрос "Как купить слона?", - добавил он.
Учитывая, что "Animal law" охватывает широкий круг вопросов, юристы решили заняться этим делом планомерно и включить не только юридические вопросы, но и социальные.
"Первым нашим социальным проектом стал "Pets friendly Kazakhstan" (культура доступной среды для хозяев и их питомцев). В его рамках мы собрали группу студентов, которая была заинтересована в поиске заведений, придерживающихся принципов "pets friedly". Иными словами, это заведения куда можно приходить с собаками, котами и прочими питомцами. Для нас важно продвигать в Казахстане эту культуру. Вторым направлением стала исследовательская деятельность. Для этого мы начали привлекать студентов, которые бы взялись за юридическую составляющую нашей работы, как на практике, так и в научной среде. Таким образом, мы начали постепенно продвигать нашу идею, расширяться. В конечном итоге это все переросло в комплексный проект, который впоследствии стал полноценной студенческой организацией "Animal Law Society", - добавил он.
Благодаря проекту, студенты, в частности будущие юристы, помимо научной работы могут проявить себя на профессиональном поприще, предоставляя гражданам юридические консультации по праву обращения с животными. Кроме того, студенты всех специальностей принимают активное участие в благотворительной деятельности, еженедельно помогая бездомным животным в приютах, и составляют специальную программу для учеников начальных классов о важности гуманного отношения к братьям нашим меньшим.
Фото предоставлено героем
Так в начале декабря студентами была организована масштабная благотворительная ярмарка по сбору средств для приютов для животных, а также состоялся аукцион с участием практически всего профессорско-преподавательского состава Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева. Идея создания аукциона заключалась в возможности "купить" время у преподавателей. Таким образом, на аукционе можно было приобрести лот на совместную съемку ролика в TikTok, поход в боулинг, игру в приставку, персональную экскурсию по Национальному музею, а также партию в настольный теннис с провостом (ректором) и председателем правления вуза. Кроме того, среди лотов были тренинги от преподавателей по внутреннему аудиту и внутреннему контролю, мастер-классы по выпечке кондитерских изделий и вязанию шарфа, а также уроки игры на фортепиано. Студенты самостоятельно предложили эту идею, и огромное количество сотрудников и преподавателей вуза их поддержало, приняв активное участие в акции.
Стоит отметить, что совсем недавно журнал National Geographic Qazaqstan и Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. В рамках меморандума предусматривается совместное выполнение практических лекций и различных учебно-просветительских и познавательных, консультативных проектов по повышению профессиональной квалификации и образования.
"В качестве студенческой организации мы существуем всего лишь 3 месяца. Но работа протекает достаточно динамично и стремительно. Изначально в организации состояло только 5 студентов, а сейчас их уже 180 человек. Уже сейчас у нас планируется подписание нескольких меморандумов с зоозащитными организациями, активно участвующих нормотворчестве и экспертизе законопроектов, среди которых можно выделить вступивший в законную силу закон "Об ответственном обращении с животными". Сотрудничая с такими организациями, мы хотим, чтобы у студентов была возможность проходить специализированную практику в сфере "Animal Law", получить реальный опыт и необходимые навыки. Помимо этого, сейчас студенты работают над несколькими интересными проектами по предоставлению правовых консультаций и проведению научных исследований, обучению школьников ответственному обращению с животными, благотворительности совместно с приютами для животных и популяризации нашей деятельности через творчество", - подчеркнул магистр юридических наук, докторант 1 курса, научный сотрудник Научной школы административного и немецкого права Нуркен Айменов.
Юридические консультации и научная деятельность
Так, студенты специальности "юриспруденция" Жулдыз Аманова и Рухан Ануарбек и самостоятельно отработали кейс по перевозке попугаев пиррура (редкий вид южноамериканских птиц) из-за рубежа в Казахстан.
"С учетом того, что эти попугаи были включены в Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), их перевозка и торговля строго регулируется именно этими нормами. По этой причине и возникли сложности, поскольку нужно было получить специальное разрешение для вывоза их из другой страны, транспортировки и ввоза в Казахстан. Так, мы провели консультацию, составили письменное юридическое заключение и составили перечень необходимых документов для перевозки птиц. Весь процесс работы занял у нас 3-4 дня", - отметил студент.
По его словам, это могло бы завершиться гораздо раньше, однако в казахстанском законодательстве нигде не предусмотрены определенные инструкции о том, как нужно действовать и куда обращаться в таких ситуациях.
"По этой причине мы самостоятельно изучали международные конвенции и связывались с отдельными лицами общественных организациях и уполномоченных органах, чтобы найти какую-либо информацию о таких процедурах. К счастью, для попугаев и их хозяйки ситуация разрешилась благополучно. Но, работая над этим кейсом, мы обратили внимание на то, что в источниках отсутствуют научные статьи казахстанских авторов о транспортировке редких животных, поэтому нам пришлось обращаться исключительно к зарубежной литературе", - добавил Рухан Ануарбек.
Помимо этого, Рухан руководит научно-исследовательским направлением организации, совместно с командой проводит анализ казахстанского законодательства в сфере права обращения с животными, изучает научную литературу при университете. В ходе этой работы студенты создают благоприятные условия и основания для реализации дальнейшей деятельности их организации, например, юридических консультаций. Тогда вся необходимая информация по "animal law" будет структурирована и собрана в собственную базу, что облегчит в будущем решение схожих юридических задач.
Основная цель данного движения, по словам самих студентов, в улучшении правового регулирования в сфере охраны животных и отношения к ним в Казахстане.
"Для чего это нужно? Учитывая актуальность вопроса на сегодняшний день в Казахстане почти нет юристов, которые бы специализировались на работе по праву обращения с животными. Мы хотим исправить это, поэтому среди студентов выпускных курсов и магистрантов есть те, кто в качестве направления исследования для дипломных работ и магистерских диссертаций выбрал "animal law". Мы надеемся, что благодаря этой работе через несколько лет в нашей стране появятся первые казахстанские эксперты в этом направлении, которые, возможно, вернутся в КАЗГЮУ и будут продолжать научные исследования и преподавать студентам Право обращения с животными", - сказал Нуркен Айменов.
Фото предоставлено героем
Творческое направление
Помимо юридических консультаций, Жулдыз Аманова вместе с Айданой Ахметовой отвечают за медиа поддержку проектов и мероприятий, организованных "Animal Law Society".
"Пока в нашей организации состоят только студенты КАЗГЮУ, но если мы заявим о себе громко, возможно, с нами пожелают сотрудничать другие вузы и студенческие объединения. Освещение нашей деятельности в TikTok или Instagram открывает людям глаза на многие проблемы животных и приютов. Узнавая о них из наших социальных сетей, они также оказывают им помощь. Наша организация смогла объединить научные (юридические), благотворительные и образовательные аспекты. Сообща маленькими шагами мы хотим прийти к тому, что каждый человек в Казахстане будет понимать, что животные такие же живые существа, как и люди, и никто не имеет права причинять им страдания, а гуманное отношение к животным это обязательное условие существования прогрессивного общества", - отметила Айдана Ахметова.
Обучение школьников ответственному отношению к животным
"Проблема негуманного отношения к животным в нашей стране имеет пугающую тенденцию. Поэтому одним из направлений нашей деятельности стала работа с детьми школьного возраста по развитию у них ответственного отношения к братьям нашим меньшим и обучению основам права. Это важно, поскольку основы должны закладываться с самого детства", - сказала руководитель данного направления, студентка специальности "Международное право" Арина Бабкина.
Девушка вместе с командой разрабатывает материалы и изучает наиболее эффективные методики для работы со школьниками. Как уже говорилось ранее, студенты КАЗГЮУ готовят свою программу, чтобы посещать столичные школы.
"Идея создать такое направление пришла, когда я начала замечать, что маленькие дети крайне неосторожно относятся к животным и им не всегда объясняют, как нужно себя с ними вести. Поэтому мы запланировали соответствующую работу с 1-11 классами. На сегодня существует программа для 1-4 классов и включает в себя игры с детьми, теоретические и практические занятия", - заключила Арина Бабкина.
Благотворительная работа с приютами
Студентка специальности "Юриспруденция" Айсауле Жанаева курирует социальную и благотворительную деятельность организации. В ее команде находится 97 студентов КАЗГЮУ, которые еженедельно посещают приюты для животных и оказывают им физическую и материальную помощь на добровольных началах.
"Мы посетили уже четыре приюта в Астане, каждые выходные мы с группой ребят приезжаем к ним и помогаем, чем можем. Изначально мы занимались только выгулом собак, сейчас мы помогаем уже и с уборкой клеток, вольеров, лотков и так далее. Работа там никогда не заканчивается, потому что в приютах, как правило, работают 1-2 смотрителя, при том, что живут там более ста кошек и несколько десятков собак. Быть волонтером в приютах очень нелегко, но неравнодушных ребят в наших рядах становится все больше, почти каждый день мне пишут студенты, желающие вступить в "Animal Law Society", - добавила Айсауле Санаева.
Иногда волонтерская деятельность ребят выходит за рамки университетской жизни. Совершенно случайно поиск ненужных поводков для животных стал общегородским флешмобом добра среди жителей столицы.
"В один из приютов требовались поводки для выгула собак, поэтому мы попросили членов нашей организации поинтересоваться у своих знакомых о наличии ненужного инвентаря для питомцев. Одна из студенток написала в чат жильцов своего ЖК сообщение об этом и указала мой номер. Не знаю, каким образом, но это сообщение разлетелось по чатам других жилых комплексов и жилых массивов города. На протяжении трех недель ко мне поступало огромное количество звонков и сообщений от неравнодушных людей. Люди из разных районов Астаны делились мясом для собак, старой мебелью, строительными материалами, одеялами, пеленками, кормом и другими принадлежностями для животных. В конечном итоге с помощью наших руководителей мы заказали грузовую машину чтобы отвезти эту гуманитарную помощь в приют. Мы никак не ожидали, что поиск нескольких поводков приведет нас к тому, что мы соберем целую грузовую машину вещей для собак и кошек", - заключила девушка.
Перспективы развития проекта
По словам Татьяны Чехович, те юридические консультации, которые сейчас студенты проводят для граждан, в будущем, по плану, должны перерасти в грандиозный проект под названием "Научный парк".
"Этот парк будет предполагать создание отдельного пула экспертов и может быть даже внесение определенных изменений в законодательство, анализ зарубежной практики и международного опыта. Данный опыт Роман Сергеевич привез из Германии, где университеты создают "научные парки" в качестве базы для обучения студентов, предоставления юридических консультаций, реализации социальных проектов и благотворительности, консолидации гражданского общества, а также зарабатыванию денег для самостоятельного финансирования деятельности", - заключила преподаватель.
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