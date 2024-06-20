Начисленный при снятии пенсионных накоплений налог спишут казахстанцам
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
131Фото: baigenews.kz
Вице-министр национальной экономики Азамат Амрин поделился хорошей новостью: планируется списать индивидуальный подоходный налог, начисленный казахстанцам при снятии излишек пенсионных накоплений, передаёт BaigeNews.kz.
"Освобождены будут. Тот, который сейчас (начислили после изъятия - Прим.ред.), да (спишут), поскольку этот ИПН отложенный, и он должен был в будущем выплачиваться. И когда выйдете на пенсию, все выплаты будут без ИПН. Будущие изъятия тоже (будут без ИПН - ред.), так как самого налога уже не будет", - сказал Амрин.
Спикер представил в НПП "Атамекен" основные новеллы проекта Налогового кодекса. В частности, сообщил, что для всех физлиц предлагаются пониженные ставки транспортного налога.
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