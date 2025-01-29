Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начато расследование в отношении ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", основанием для которого послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти, передаёт BaigeNews.kz.

"По результатам проведенного анализа Департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год", - говорится в сообщении департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области.

Отметим, что факт установления монопольно высокой цены выявляется в процессе расследования возможных нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции.