Начата практическая реализация инициатив Президента – Карин о проекте "Нацфонд - детям"

В Казахстане продолжается последовательная, планомерная реализация инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом в телеграм-канале написал Государственный Советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Начато практическое осуществление одной из ключевых инициатив Предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева – "Нацфонд - детям" и казахстанским детям стали поступать первые выплаты из Национального фонда. Подробные разъяснения по механизмам начисления средств дали представители Правительства и ЕНПФ. Согласно им, начисления детям в дальнейшем будут увеличиваться за счёт роста активов Нацфонда и получения дополнительного инвестиционного дохода", - отметил Ерлан Карин.

Госсоветник также добавил, что Мажилис вчера принял в работу законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, разработанный группой депутатов в русле инициативы Главы государства по ужесточению ответственности за семейно-бытовое насилие и педофилию.

Ранее сообщалось, по программе "Национальный фонд — детям" на счета несовершеннолетних граждан Казахстана в ЕНПФ начали поступать первые накопления.