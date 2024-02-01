Начата практическая реализация инициатив Президента – Карин о проекте "Нацфонд - детям"
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В Казахстане продолжается последовательная, планомерная реализация инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Об этом в телеграм-канале написал Государственный Советник РК Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.
"Начато практическое осуществление одной из ключевых инициатив Предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева – "Нацфонд - детям" и казахстанским детям стали поступать первые выплаты из Национального фонда.
Подробные разъяснения по механизмам начисления средств дали представители Правительства и ЕНПФ. Согласно им, начисления детям в дальнейшем будут увеличиваться за счёт роста активов Нацфонда и получения дополнительного инвестиционного дохода", - отметил Ерлан Карин.
Госсоветник также добавил, что Мажилис вчера принял в работу законопроект по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, разработанный группой депутатов в русле инициативы Главы государства по ужесточению ответственности за семейно-бытовое насилие и педофилию.
Ранее сообщалось, по программе "Национальный фонд — детям" на счета несовершеннолетних граждан Казахстана в ЕНПФ начали поступать первые накопления.
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