Начать нужно с учёта воды, а не с дорогостоящих водохранилищ – эксперт

По данным Всемирного банка, уровень водного стресса Казахстана может составить более 80% к 2040 году. Последствия дефицита воды затронут все отрасли экономики, в первую очередь, сельское хозяйство, промышленность и ЖКХ. По данным госорганов, пока нехватки питьевой воды в Казахстане нет, речь идёт лишь о дефиците водных ресурсов. Но по мнению экспертов, проблема нехватки воды в стране будет лишь усугубляться, если не начать своевременно её решать, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как утверждают международные эксперты, страны Центральной Азии, в том числе Казахстан, с 2028 года неминуемо столкнутся с дефицитом водных ресурсов. Сейчас 65% водопотребления в Казахстане приходится на сельское хозяйство, но из-за неудовлетворительного состояния поливных каналов, потери при транспортировке воды составляют более 50%. А Казахстан, по данным Worldometers, входит в число стран с высоким уровнем потребления воды, где ежедневное потребление воды на душу населения составляет почти 3400 литров.

Ранее в министерстве водных ресурсов и ирригации РК отмечали, что пока в стране нет дефицита питьевой воды. Генерирующий объём речных водных ресурсов ежегодно составляет около 102 кубических километра воды без учёта запасов подземных вод. В среднем на коммунально-бытовые нужды используется 4,3% от всего забора воды. Но созданному в прошлом году министерству водных ресурсов и ирригаций была поставлена: кадрово усилить отрасль, устранить дефицит воды, внедрить водосберегающие технологии. После разрушительных весенних паводков ведомство теперь решает вопрос и с талыми водами. Но по мнению эксперта в области строительства и ЖКХ Фарида Акбердиева, не все предлагаемые методы эффективны.

- Фарид Аминович, есть ли в Казахстане дефицит питьевой воды? Если нет, то есть ли такая угроза?

- Даже если пока в крупных городах дефицита воды нет, то возникнет, если уже сейчас не предпринять важных мер. По данным Концепции развития системы управления водными ресурсами РК на 2024-2030 годы, в 2022 году потери страны при транспортировке воды составили 3,4 млрд кубических метров. А потребление воды в стране всё больше растёт, об этом свидетельствуют различные данные. Поэтому такая угроза, конечно, существует.

- Каким образом можно решить проблему нарастающего дефицита воды в Казахстане, с чего нужно начинать уже сейчас?

- С 2009-го по 2015 год я работал начальником управления комитета по водным ресурсам Минсельхоза в Астане, в 1998 году я был заведующим отделом горкома партии по строительству и ЖКХ в Шымкенте, а в 2008 году уже занимал должность заместителя начальника управления энергетики и коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области, поэтому кое-что в этом деле понимаю. Так вот ещё тогда мы поняли, что лучший способ научится экономить воду – это наладить её учет. Когда я работал в райисполкоме в Шымкенте и занимался водными сетями и очистными сооружениями, у нас эта проблема благополучно решилась, когда руководство "Горводоканала" поставило счётчики, охватив всё население города на 100%. Насколько мне известно, частный сектор даже в Алматы не на 100% охвачен счётчиками учёта воды. Тогда в Шымкенте расход воды сократился вдвое: люди перестали поливать палисадники и огороды, перестали превращать воду в кондиционер. То есть сократилось нерациональное использование воды, к ней стали относится бережнее.

Благодаря 100-процентному учёту воды и модернизации водозаборных сооружений расход воды на одного человека снизился с 456 до 125 литров в сутки, это позволило жителям сэкономить 71,2 млрд тенге. Сейчас горожане платят 268 тенге в месяц с человека, а это самый низкий показатель по стране.

- А можно ли нам использовать передовой опыт других стран, например, Германии?

- Я был ФРГ на очистных сооружениях и убедился в том, что наш шымкентский водоканал не уступает западно-германскому, который является показателем культуры производства. У нас был реализован проект по автоматизации очистки сточных вод, в эти процессы была внедрена польская технология. Для глубокой очистки сточных вод была внедрена английская технология, она есть лишь в 28 странах. В Шымкенте впервые в Центральной Азии появилась установка по производству биогаза, позволяющая перерабатывать активный осадок и получать из него метан для генерации тепловой и электрической энергии, используемой для нужд комплекса очистных сооружений.

- А можете привести в пример какое-то реально работающее предприятие?

- Больше 25 лет назад шымкентский водоканал одним из первых в республике опробовал форму государственно-частного партнёрства. ТОО "Водные ресурсы – маркетинг" воплотил всё лучшее от ГЧП, это единственное водное предприятие в Казахстане, работающее прибыльно, все остальные имеют статус государственных, притом убыточных. В этом случае ГЧП себя оправдывает. Спросите: в чём секрет? На предприятии активно используется опыт передовых стран по учёту воды: очистка сточных вод и их повторное использование для полива технических культур, причём бесплатно. Феноменальным считаю то, что в рамках программы "Цифровой Казахстан" на предприятии внедрена система дистанционной передачи показаний не только с квартальных уличных, но и с общедомовых приборов учёта воды. Это позволяет добиваться достоверности учёта воды и нахождения точек, в которых имеются скрытые подземные утечки воды. Такого нет ни в Астане, ни в Алматы.

Всё это можно внедрить при учёте поливной воды, там это гораздо легче внедрить. Вновь созданному министерству водных ресурсов и ирригации надо просто перенять отечественный опыт и внедрить в другие города. Кстати, на встрече с представителями СМИ глава этого ведомства Нуржан Нуржигитов заявил, что готов к диалогу со специалистами водного хозяйства. Хотелось бы посоветовать ему посетить это предприятие, где он увидит много полезного.

- Некоторые специалисты по водным ресурсам и экологи страны считают, что нам необходимо построить от 20 до 50 водохранилищ, чтобы решить проблему дефицита воды и избежать разрушительных паводков. Как вы считаете, будет ли эффективна такая мера?

- Если ведро дырявое, то туда можно хоть сто литров воды налить, она утечёт не в том направлении. А если ведро целое, то 10 литров воды в нём можно использовать по назначению. У нас всё, что касается воды, как гнилое ведро: везде течёт. И те водохранилища, которые собираются построить в Казахстане в количестве 50 штук, дают фильтрацию, а это опасно – сейчас фильтрация, а завтра – наводнение, затопленные города и потерянные жизни.

Власти объясняют необходимость строительства водохранилищ тем, что можно скапливать талую воду. Но талая вода всегда была, зачем нам 50 водохранилищ, кто это придумал? Они пустые будут стоять, потому что воды и так нет, нечего будет сливать туда. Израиль применяет капельное орошение и кормит полмира и обходится без такого количества водохранилищ. Кроме того, строительство водохранилищ бьёт по рыболовству. Например, на Урале, где размещено столько дамб, пропала осетрина, потому что рыбе некуда идти на нерест, а это удар по экологии.

Водохранилища – это сложные техногенные системы, в основном они строятся в речных долинах. Водохранилище и связанные с ним гидротехнические сооружения оказывают различное влияние на природную среду. Во-первых, они сами непродуктивно испаряют воду, фильтруют её и формируют собственный мёртвый объём. Водохранилища изменяют природный расход реки, изменяют её режим, иногда ухудшая качество воды. Во-вторых, искусственный водоём затапливает определённую площадь прирусловых земель, изменяя условия жизнеобитания растительного и животного мира. В-третьих, там возникает своеобразный микроклимат. В-четвёртых, на прилегающих к водохранилищам площадях в результате фильтрации воды происходят процессы подтопления, иногда и засоления земель, включая территорию близлежащих населённых пунктов. В-пятых, вследствие заиления водохранилищ уменьшается их ёмкость и увеличивается нагрузка на основание. В-шестых, выдувание твёрдых аэрозолей со дна водохранилища влияет на загрязнение окружающей среды. Поэтому влияние водохранилищ на природу в последние годы стало предметом споров среди учёных и экспертов.

Мы, ветераны водного хозяйства, против скоропалительного решения о строительстве 50 водохранилищ. Только после тщательного анализа потерь водных ресурсов можно решить, где и сколько необходимо построить дорогостоящих водохранилищ.

На город нужно одно очистное сооружение. Когда мы готовились к EXPO-2017, Нурсултан Назарбаев отчитывал тогдашнего акима города за ужасный запах, который доносился из очистительного сооружения. Это было проблемой, и полностью её решить не удалось. Очистительные сооружения может и нужны, но не в таком количестве. Начать всё равно, конечно, нужно с учёта воды, применяя инновационные методики, которые прекрасно показаны на практике шымкентского водоканала.

- Спасибо за интервью!