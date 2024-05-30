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Начался суд по делу начальника и замначальника управления культуры акимата Алматы

Сегодня, 10:43
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Начался суд по делу начальника и замначальника управления культуры акимата Алматы Сегодня, 10:43
Сегодня, 10:43
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Уголовное дело поступило в суд № 2 Медеуского района. Замглавы управления культуры Алматы судят по трем статьям Уголовного кодекса:

  • Статья 189, часть 4, пункт 2 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере";
  • Статья 361, часть 4, пункт 3 УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия";
  • Статья 364, часть 1 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности".

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