Начался суд над экс-главой ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым

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Бывшего главу департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева судят в Талдыкоргане, передает BaigeNews.kz. В пресс-службе областного суда сообщили, что экс-высокопоставленного полицейского обвиняют в превышениии власти или должностных полномочий.

К слову, по информации Генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков 2022 года Кудебаев покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.

С 2020 по 2022 год Серик Кудебаев занимал должность начальника департамента полиции Алматинской области. В апреле прошлого года его уволили из органов внутренних дел, сообщили в МВД.