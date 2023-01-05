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  • Начался суд над экс-главой ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым
azattyq-ruhy.kz Сегодня, 16:53
723
Сегодня, 16:53
723
Фото: azattyq-ruhy.kz

Начался суд над экс-главой ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым

Бывшего главу департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева судят в Талдыкоргане, передает BaigeNews.kz. В пресс-службе областного суда сообщили, что экс-высокопоставленного полицейского обвиняют в превышениии власти или должностных полномочий. 

К слову, по информации Генеральной прокуратуры, во время январских беспорядков 2022 года Кудебаев покинул вверенный ему департамент, из которого потом мародёры вынесли арсенал оружия.

С 2020 по 2022 год Серик Кудебаев занимал должность начальника департамента полиции Алматинской области. В апреле прошлого года его уволили из органов внутренних дел, сообщили в МВД.

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#суд #январские события #Серик Кудебаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:53
723
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