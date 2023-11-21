Начался самый важный матч в истории сборной Казахстана по футболу

В Любляне (Словения) начался футбольный матч между сборными Казахстана и Словении в рамках отборочного турнира на Евро-2024, передаёт BaigeNews.kz.

Свой самый важный матч в истории национальной сборной проходит на стадионе "Стожице". Трансляцию игры можно посмотреть на qazsporttv.kz/ru/live.

Футболисты команд исполнили государственные гимны, тренеры двух сборных поприветствовали друг друга.

"Для кого-то это просто 90 минут, для сборной Казахстана – целая история", – отметил комментатор в начале игры.

В составе казахстанской команды по футболу на поле вышли: Шацкий, Малый, Алип, Быстров, Куат, Чесноков, Самородов, Вороговский, Оразов, Бейсебеков, Марочкин.

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Первый тайм закончился со счётом 1:0 в пользу команды Словении.

Во втором тайме Казахстан сравнял счёт. Гол в ворота соперников забил Рамазан Оразов.

Напомним, в этой игре определится обладатель второй путёвки на Евро-2024 из группы Н. Первую досрочно завоевала сборная Дании.

Поддержать игроков сборной Казахстана в Словению приехали наши соотечественники не только из РК, но и Европы и США.

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Ранее эксперты оценили шансы отечественной сборной есть на победу в матче с командой Словении.