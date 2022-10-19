Начался приём заявок от студентов на гранты от фонда "Қазақстан халқына"

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Общественный фонд "Қазақстан халқына" проведёт дополнительный конкурс на присуждение образовательных грантов для студентов из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz.

Заявку можно подать с 18 до 31 октября 2022 года включительно на сайте ОО "Taiburyl".

Претенденты на грант (кроме того, что они должны быть из семей, воспитывающих детей с инвалидностью) должны соответствовать следующим требованиям:

- являться гражданами Казахстана;

- не быть аффилированными с должностными лицами и работниками ОФ "Қазақстан халқына" и ОО "Taiburyl", а также с членами комиссии;

- быть действующими студентами, обучающихся очно по программам бакалавриата.

Перечень документов, которые необходимо прикрепить к онлайн-заявке на платформе Taiburyl, указан на сайте фонда.

Преимущественное право на получение образовательных грантов от ОФ "Қазақстан халқына" в последующей очередности имеют:

- претенденты (студенты по программам бакалавриата) из сельской местности, у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сёстры, независимо от возраста, с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

- претенденты (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сёстры до 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы;

- претенденты (студенты по программам бакалавриата), у которых в семье есть родные (полнородные) братья/сёстры старше 18 лет с инвалидностью 1, 2, 3 группы.