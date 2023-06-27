"Начался какой-то сюр": Казахстанка рассказала, как экипаж Air Astana "спасал" пассажирку от обморока

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Казахстанка, летевшая 26 июня рейсом "Эир Астаны" KC954 из столицы в Алматы, написала в Facebook о случае, произошедшем на борту самолёта, передаёт BaigeNews.kz. По её словам, когда одна из пассажирок оказалась в предобморочном состоянии и понадобилась помощь, персонал вёл себя максимально непрофессионально.

Автор поста стала свидетелем ситуации, возвращаясь из командировки в Алматы. Перед ней на трёх сиденьях были три девушки-коллеги. Одной из них стало плохо в начале полёта.

"Несколько раз подходили стюардессы и спокойно уходили. Минут 40 эта "возня" продолжалась, пока девушка задыхаться не начала. Тогда стюардессы опять подошли и уже предложили найти врача среди пассажиров. Сказать, что я удивлена такой нерасторопности персонала, ничего не сказать. У человека сильный спазм, соответственно дышать уже нечем, в салоне самолёта душно, девушка пассажир постанывает, закатывает глаза, уже теряет сознание. Среди пассажиров кто-то узнал, что рядом сидит врач и сам попросил его о помощи, не персонал самолёта рейса Air Astana. Подошёл врач, попросил пересесть соседку "больной" на своё место и начал проводить разные манипуляции. Во-первых, старался держать девушку в сознании, разговаривал с ней, собирал анамнез. Во-вторых, попросил тонометр, механический, который принесли стюардессы позже, и который не исправно работал. Померил давление, под голову положил подушку, попросил аптечку, в которой кроме средств от рвоты и поноса ничего не было, никаких спазмалитиков, лекарств от сердца и прочего, что нужно при сердечно-сосудистых заболеваниях, не забываем, что находимся в самолёте на большой высоте, где у здоровых и молодых могут случиться приступы от аэрофобии, до скачка давления", - описала девушка то, что происходило в начале.

Далее по её словам, врач пытался разговаривать с пассажиркой, пока она была на грани потери сознания, держал руку на пульсе, просил кофе для поднятия давления.

"После того, как стюардессы раз пять спросили, всё ли нормально с пассажиром, вспомнили, что у них есть кислородный баллон, правда почти пустой, передали его врачу, тем временем девушке всё хуже и хуже... Так вот, объявили, что самолёт скоро приземлиться, "поднимите спинки кресел, откройте шторки иллюминаторов, застегните привязные ремни". Персонал убедил нас, что скорая уже ждёт, врач предложил "передать" пациента скорой, рассказать, что было во время полёта, на что стюардессы ответили отрицательно, мол, нет необходимости, сами отработаем", - пояснила она.

Действия, которые совершали дальше бортпроводники девушка описала как "максимально непрофессиональные" и ей пришлось выводить пассажира и самолёта самостоятельно.

"Приземлились, все граждане встали со своими сумками в проходе, по "древней традиции", и никто не вспомнил про девушку, которой плохо с сердцем, которая, на минуточку, задыхалась все 1,5 часы полёта. Ни стюардессы о ней не позаботились, ни её коллеги, которые рядом сидели.

Вот здесь я не выдержала, начала очень громко просить сесть на свои места и пропустить к выходу "больного" пассажира. Стюардессы забыли про неё. Естественно, она самостоятельно встать и выйти не смогла, я попросила своего коллегу прям под руки, волоком, "транспортировать" её к трапу, спустить по нему до машины скорой помощи. Куда смотрел экипаж самолёта, я не знаю", - пояснила она.

У автора поста осталось много вопросов послё увиденного в полёте.

"Просто бывает так, что родные сообщают плохую новость по телефону перед вылетом, бывает так, что 31-летняя девушка, мама двоих детей, от этих новостей стрессует, и бывает так, что в 1,5 часовом полёте экипаж самолёта максимально не обращают внимание на человека, у которого спазм, который начинает задыхаться и терять сознание, и слава Всевышнему, бывает так, что на борту самолёта оказывается врач, уролог-андролог Идигов Асхаб, который оказывает первую помощь, понимает, что вообще происходит и всё время полёта контролирует ситуацию, держит "больного" в сознании и не даёт девушке получить инсульт или инфаркт. Спасибо ему, я очень рада, что есть такие люди, и очень негодую о том, что персонал вёл себя максимально непрофессионально. Рейс KC954 Астана-Алматы, 26 июня", - резюмировала она.

Один из комментаторов под постом написал, что также был на данном рейсе.

"Я сидел впереди, и вообще не знал, что сзади кому-то плохо. Узнал об этом только когда остановился самолёт, и кто-то громко попросил всех расступиться. И да, удивил наш народ, который очень нехотя это делал. Стюардессы попросили всех расступиться по громкой связи лишь тогда, когда девушку почти вывели из самолёта", - написал он.