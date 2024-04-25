Началось заседание XXXIIІ сессии АНК под председательством главы государства

Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz.



Президент принял решение в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.