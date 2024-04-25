Началось заседание XXXIIІ сессии АНК под председательством главы государства
Сегодня, 11:06
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Сегодня, 11:06Сегодня, 11:06
112Фото: Акорда
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана "Единство. Созидание. Прогресс", передаёт BaigeNews.kz.
Президент принял решение в связи с текущей паводковой ситуацией в ряде областей о проведении нынешней сессии Ассамблеи в онлайн-формате.