Началось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

На нем глава государства поздравил прекрасную половину с днем 8 марта.

"От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Безусловно, 8 марта – это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества.



Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, "женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир".



Женщина – хранительница домашнего очага, душа нации. Мать дарит каждому из нас жизнь, служит неиссякаемым источником благоденствия. Нежные материнские руки и безграничная любовь согревают теплом каждый дом. Исключительную роль играют матери в сохранении национальных традиций и родного языка.



Дорогие женщины, благодаря вам наше существование обретает глубокий смысл! В этот торжественный день все мужчины спешат поздравить вас, и я как Глава государства хотел бы высказать вам самые теплые пожелания", - сказал он.

Глава государства напомнил об исключительной роли женщин в истории нашей страны.