Президент поздравил женщин с праздником 8 марта
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Началось торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
На нем глава государства поздравил прекрасную половину с днем 8 марта.
"От всей души поздравляю вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днем! Безусловно, 8 марта – это праздник, олицетворяющий красоту и нежность. Все эти качества присущи прекрасной половине человечества.
Своей любовью и заботой милые девушки и женщины делают мир добрее. Как гласит народная мудрость, "женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир".
Женщина – хранительница домашнего очага, душа нации. Мать дарит каждому из нас жизнь, служит неиссякаемым источником благоденствия. Нежные материнские руки и безграничная любовь согревают теплом каждый дом. Исключительную роль играют матери в сохранении национальных традиций и родного языка.
Дорогие женщины, благодаря вам наше существование обретает глубокий смысл! В этот торжественный день все мужчины спешат поздравить вас, и я как Глава государства хотел бы высказать вам самые теплые пожелания", - сказал он.
Глава государства напомнил об исключительной роли женщин в истории нашей страны.
"Отрадно, что многие наши соотечественницы могут служить подлинными образцами героизма и патриотизма. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись истории страны.
Имена славных правительниц Томирис и Бопай ханым, легендарных матерей Домалак ана, Зере, Улпан, героических дочерей Великой степи Алии, Маншук и Хиуаз навсегда останутся в памяти народа.
В наших женщинах гармонично сочетаются ум и красота, мудрость и проницательность. Даже в самые сложные времена женщины неустанно трудятся во имя процветания Родины.
Безусловно, от того, каким будет подрастающее поколение, зависит будущее всего народа.
Воспитывая новое поколение казахстанцев, обладающих развитым интеллектом и ясным сознанием, вы способствуете прогрессу нашей страны. За многими достижениями Казахстана стоит усердный труд наших замечательных девушек и женщин.
Сегодня в Акорде мы чествуем женщин, которые являются квалифицированными специалистами в различных сферах и вносят достойный вклад в развитие страны. Хочу выразить вам искреннюю благодарность!", - отметил Глава государства.