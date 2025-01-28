В Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев открыл расширенное заседание правительства.

В ходе заседания с докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и акимы Астаны, Шымкента и Кызылординской области.

В заседании принимают участие руководитель Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.