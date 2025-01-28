Началось расширенное заседание правительства под председательством главы государства
На заседании обсуждаются итоги социально-экономического развития страны за 2024 год и ключевые задачи Правительства на предстоящий период.
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В Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев открыл расширенное заседание правительства.
В ходе заседания с докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, заместитель Премьер-Министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов и акимы Астаны, Шымкента и Кызылординской области.
В заседании принимают участие руководитель Администрации Президента, члены Правительства, акимы областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, руководители центральных государственных органов и национальных компаний.
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