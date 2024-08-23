  • 23 Августа, 05:38
  • BAIGENEWS

Началось извержение вулкана в Исландии

Сегодня, 04:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 04:05
Сегодня, 04:05
132
Фото: pixabay.com

Вулкан на юго-западе Исландии извергся в четверг, выбросив раскаленную лаву и дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на reuters.

Информационное агенство, сообщив о начале извержения, информирует, что "ведется работа по выяснению местоположения записей". Дополнительные подробности не представлены.

"В прямых трансляциях из этого района видно, как раскаленная лава бьет из-под земли. Общая длина трещины составила около 3,9 километра и расширилась на 1,5 километра примерно за 40 минут", - сообщает reuters.

Самое читаемое

Наверх