Началось извержение вулкана в Исландии

Вулкан на юго-западе Исландии извергся в четверг, выбросив раскаленную лаву и дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на reuters.

Информационное агенство, сообщив о начале извержения, информирует, что "ведется работа по выяснению местоположения записей". Дополнительные подробности не представлены.