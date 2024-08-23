Началось извержение вулкана в Исландии
Сегодня, 04:05
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Сегодня, 04:05Сегодня, 04:05
132Фото: pixabay.com
Вулкан на юго-западе Исландии извергся в четверг, выбросив раскаленную лаву и дым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на reuters.
Информационное агенство, сообщив о начале извержения, информирует, что "ведется работа по выяснению местоположения записей". Дополнительные подробности не представлены.
"В прямых трансляциях из этого района видно, как раскаленная лава бьет из-под земли. Общая длина трещины составила около 3,9 километра и расширилась на 1,5 километра примерно за 40 минут", - сообщает reuters.