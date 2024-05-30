Начало купального сезона перенесли в Атырау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Атырау начало купального сезона перенесли на третью декаду июня. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникации сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
По словам спикера, в связи режимом ЧС, объявленном в Атырауской области 7 апреля, начало купального сезона в Атырауской области переносится на третью декаду июня.
"В текущем году открытие купального сезона в Атырауской области возможно только после прохождения паводкового периода, проведения обследования и расчистки дна акватории. В связи с приходом большого объема воды на территории области образовалось множество разливов. Они хранят в себе большую опасность, так как на дне имеются ямы, коряги, острые предметы и бытовой мусор. Это небезопасно для купающихся", - отметил Бакыт Абланов.