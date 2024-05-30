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Начало купального сезона перенесли в Атырау

Сегодня, 17:31
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gov.kz Сегодня, 17:31
Сегодня, 17:31
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Фото: gov.kz

В Атырау начало купального сезона перенесли на третью декаду июня. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникации сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС Атырауской области Бакыт Абланов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

По словам спикера, в связи режимом ЧС, объявленном в Атырауской области 7 апреля, начало купального сезона в Атырауской области переносится на третью декаду июня.

"В текущем году открытие купального сезона в Атырауской области возможно только после прохождения паводкового периода, проведения обследования и расчистки дна акватории. В связи с приходом большого объема воды на территории области образовалось множество разливов. Они хранят в себе большую опасность, так как на дне имеются ямы, коряги, острые предметы и бытовой мусор. Это небезопасно для купающихся", - отметил Бакыт Абланов.

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