Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства

Начальник станции Костанай освобождён от должности за неудовлетворительное состояние вокзала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Қазақстан темір жолы".

"Во время рабочей поездки руководства КТЖ в Костанайский регион за неудовлетворительное состояние вокзала Костанай и прилегающей территории освобождены от должности начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству. Также привлечены к дисциплинарной ответственности директор Костанайского отделения грузовых перевозок, директор Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств", – сообщается в пресс-релизе.