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Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства

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пресс-служба КТЖ Сегодня, 04:07
Сегодня, 04:07
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Фото: пресс-служба КТЖ

Начальник станции Костанай освобождён от должности за неудовлетворительное состояние вокзала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Қазақстан темір жолы".

"Во время рабочей поездки руководства КТЖ в Костанайский регион за неудовлетворительное состояние вокзала Костанай и прилегающей территории освобождены от должности начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству. Также привлечены к дисциплинарной ответственности директор Костанайского отделения грузовых перевозок, директор Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств", – сообщается в пресс-релизе.

Поставлена задача в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки, отметили в КТЖ. 

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