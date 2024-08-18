Начальника станции Костанай уволили после приезда руководства
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Начальник станции Костанай освобождён от должности за неудовлетворительное состояние вокзала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Қазақстан темір жолы".
"Во время рабочей поездки руководства КТЖ в Костанайский регион за неудовлетворительное состояние вокзала Костанай и прилегающей территории освобождены от должности начальник станции Костанай и заместитель директора Костанайского отделения магистральной сети по вокзальному хозяйству. Также привлечены к дисциплинарной ответственности директор Костанайского отделения грузовых перевозок, директор Костанайского отделения магистральной сети за ненадлежащее содержание хозяйств", – сообщается в пресс-релизе.
Поставлена задача в кратчайшие сроки устранить отмеченные недостатки, отметили в КТЖ.
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