И.о. начальника СИЗО задержали в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В департаменте КНБ по Атырауской области информацию о том, что он был задержан в частной бане при получении взятки в размере 500 тысяч тенге (первая половина уже была получена накануне), не опровергли.

Исходя из ответа на запрос, в настоящее время проводится досудебное расследование по факту получения взятки.

По информации из достоверных источников, целью взятки было обещание начальника СИЗО (который на самом деле являлся и. о. начальника) оставить одного из осуждённых в учреждении.

К слову, в СИЗО содержатся обвиняемые во время следствия и в период судебных разбирательств. После приговора суда их направляют в места постоянного отбывания наказания.