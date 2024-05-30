Начальника отдела адмполиции в Усть-Каменогорске уличили во взяточничестве

В Усть-Каменогорске огласили приговор в отношении начальника отдела административной полиции городского УП по фактам взяточничества, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела известно, что он на системной основе получал взятки в сумме от 20 до 50 тысяч тенге за незаконную выдачу транспортных средств со специализированных стоянок.

Приговором суда ему наложен штраф с лишением специального звания "подполковник полиции".

За посредничество во взяточничестве осуждены командир взвода батальона патрульной полиции УП Усть-Каменогорска, инспектор УАП ДП ВКО, за пособничество – начальник караула пожарной части №5

Общая сумма штрафов составила более 22 миллионов тенге тенге.

В соответствии со статьёй 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.