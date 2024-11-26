Начальника колонии осудили в Степногорске

В Степногорске осудили начальника исправительного учреждения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.

Подсудимый Б. заключил процессуальное соглашение о признании вины. Уголовное дело рассматривалось по статье УК РК "Покушение на мошенничество".

"Осуждённый Х., отбывая наказание в исправительном учреждении, подал в суд ходатайство об УДО, которое находилось на стадии рассмотрения. Начальник учреждения Б., зная, что не может оказать содействие и повлиять на принимаемое решение суда, ввёл в заблуждение осуждённого, что может оказать содействие в положительном решении вопроса за 6 млн тенге. Кроме того, Б. требовал, что если Х. не передаст деньги, то в УДО будет отказано. Осуждённый сообщил в правоохранительные органы о незаконных требованиях Б., который и был задержан при получении денег", – рассказали в суде.

Вина Б. доказана его признанием, показаниями потерпевшего, свидетелей, проведёнными негласными следственными действиями, видеозаписью обыска Б., записями камер видеонаблюдения учреждения и другими материалами дела.

Суд учёл признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и наличие малолетних детей у Б. Ущерб потерпевшему виновный возместил в ходе следствия в полном объёме.

Приговором суда Б. назначен штраф в 7,5-кратном размере (45 млн тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, с конфискацией в доход государства денег, полученных в результате совершения правонарушения.