Начальника колонии оштрафовали на 30 млн тенге в Атырау

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении и.о. начальника "Учреждение №75" ДУИС, обвиняемого в получении взятки, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что мужчина из корыстных побуждений получил взятку в миллион тенге за перевод брата взяткодателя в категорию осуждённого для выполнения хозяйственных работ и оставлении его в следственном изоляторе.

Дело поступило в порядке ускоренного досудебного расследования, и в связи с тем, что подсудимый признаёт свою вину в полном объёме, не оспаривает относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, и не настаивает на их исследовании в судебном заседании, разбирательство проведено в сокращённом порядке.

Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к штрафу в 30 миллионов тенге (30-кратная сумма взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях. Он лишен спецзвания "подполковника юстиции".

Приговор пока не вступил в законную силу.