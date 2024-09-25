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Начальника колонии оштрафовали на 30 млн тенге в Атырау

Сегодня, 22:34
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 22:34
Сегодня, 22:34
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Фото: baigenews.kz

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении и.о. начальника "Учреждение №75" ДУИС, обвиняемого в получении взятки, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что мужчина из корыстных побуждений получил взятку в миллион тенге за перевод брата взяткодателя в категорию осуждённого для выполнения хозяйственных работ и оставлении его в следственном изоляторе. 

Дело поступило в порядке ускоренного досудебного расследования, и в связи с тем, что подсудимый признаёт свою вину в полном объёме, не оспаривает относимость и допустимость доказательств, собранных по делу, и не настаивает на их исследовании в судебном заседании,  разбирательство проведено в сокращённом порядке. 

Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к штрафу в 30 миллионов тенге (30-кратная сумма взятки) с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в госорганизациях. Он лишен спецзвания "подполковника юстиции".

Приговор пока не вступил в законную силу.

 

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