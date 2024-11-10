Начальника депо в Актюбинской области осудили за взятку в полтора миллиона

В Актюбинской области начальник депо получил срок за взятку в полтора тенге. Подсуимый уверял, что эти деньги он потратил на ремонт здания депо, так как выделенных денег на это не хватало. Также реальные сроки в колонии получили кандидат, который хотел за взятку получить работу, помощник машиниста, помогавший ему в этом деле, и менеджер по кадрам в депо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

26-летний житель Эмбы со среднетехническим образованием в области железнодорожного транспорта не мог найти работу и обратился за помощью к своему другу, который работал помощником машиниста в Жемском эксплуатационном локомотивном депо (относится к филиалу "Батыс" ТОО "КТЖ Грузовые-перевозки"). Тот о проблеме друга рассказал своему хорошему знакомому, менеджеру по кадрам в этом же депо. Тот порекомендовал передать взятку руководителю депо. Руководитель согласился на взятку и велел передать кандидату вопросы и ответы для собеседования.

Все закончилось тем, что кандидат сначала набрал нужный бал на тестировании, потом ответил на все вопросы на собеседовании. После этого ему оставалось передать взятку руководителю. Денег у молодого человека не было, и он попросил супругу взять в кредит 4 миллиона, а уже от этой суммы полтора миллиона выделить на взятку. Полтора миллиона тенге наличкой он передал своему другу, тот отвез деньги менеджеру по кадрам, а последний отдал их исполняющему обязанности начальника депо Даулеткали Жалмухамбетову. Последний сказал, чтобы от этой суммы 300 тысяч кадровик оставил себе.

В итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Безработного обвинили в даче взятки, его друга в пособничестве в преступлении, менеджера по кадрам – в подстрекательстве и самого руководителя депо – в получении взятки. Подсудимые вину в преступлении признали.

"Полученные деньги я потратил на ремонт здания депо, так как выделенных денег не хватило", – заявил в суде Жалмухамбетов.

Обвиняемый в даче взятки признался, что его взяли на работу через два дня после того, как он передал полтора миллиона тенге руководству. Проработал он там всего полтора месяца, после чего его уволили.

Суд признал всех четверых виновными в преступлении и приговорил к реальным срокам. Руководителя депо Даулеткали Жалмухамбетова приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Тот, кто дал ему взятку, проведет в местах лишения свободы 3 года, такой же срок получил и его друг за пособничество в преступлении. Менеджера по кадрам приговорили к полутора годам лишения свободы. Всем четверым также запретили пожизненно работать на госслужбе.