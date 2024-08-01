Начальника Департамента полиции Жамбылской области временно отстранили от должности из-за видео в соцсетях

Начальника департамента полиции Жамбылской области временно отстранили от должности из-за распространившегося в соцсетях видео, где он нецензурно выражается в адрес подчиненных, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД сообщили, что по данному видео по поручению министра назначено служебное расследование.