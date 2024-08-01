Начальника Департамента полиции Жамбылской области временно отстранили от должности из-за видео в соцсетях
Сегодня, 00:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 00:51Сегодня, 00:51
40Фото: департамент полиции Жамбылской области
Начальника департамента полиции Жамбылской области временно отстранили от должности из-за распространившегося в соцсетях видео, где он нецензурно выражается в адрес подчиненных, передаёт BaigeNews.kz.
В МВД сообщили, что по данному видео по поручению министра назначено служебное расследование.
"В регион направлен начальник департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД. На период проведения служебного расследования начальник ДП области А. Баймурзин отстранен от занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.
Самое читаемое
- Трупный запах и огромные мухи: старый кожзавод травит жителей Семея на протяжении многих лет
- Девушка сорвалась со скалы во время селфи в Туркестанской области
- Президент Франции поздравил казахстанцев с победой Елдоса Сметова
- Убийство супругов-пенсионеров в Алматы: соседи рассказали обстоятельства ЧП
- На ущемление прав сирот при распределении квартир в Косшы пожаловалась астанчанка