  • 1 Августа, 01:00
  • BAIGENEWS

Начальника Департамента полиции Жамбылской области временно отстранили от должности из-за видео в соцсетях

Сегодня, 00:51
АВТОР
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департамент полиции Жамбылской области Сегодня, 00:51
Сегодня, 00:51
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Фото: департамент полиции Жамбылской области

Начальника департамента полиции Жамбылской области временно отстранили от должности из-за распространившегося в соцсетях видео, где он нецензурно выражается в адрес подчиненных, передаёт BaigeNews.kz.

В МВД сообщили, что по данному видео по поручению министра назначено служебное расследование.

"В регион направлен начальник департамента кадровой политики и представители службы собственной безопасности МВД. На период проведения служебного расследования начальник ДП области А. Баймурзин отстранен от занимаемой должности", - проинформировали в ведомстве.

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