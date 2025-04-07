31 марта 2025 года в Павлодарской области Экибастузским городским судом был оглашен приговор в отношении городского начальника управления по чрезвычайным ситуациям Куконева, его заместителя Майманова и предпринимателя Жумашева, передаёт BaigeNews.kz.

Все трое были признаны виновными в получении взяток за заключение договоров на оказание услуг негосударственной противопожарной службы.

По версии следствия, Куконев и Майманов неоднократно получали взятки от Жумашева, которые в общей сложности составили 7,4 млн тенге. Эти деньги были предназначены за заключение контрактов с его предприятием на оказание противопожарных услуг.

Суд приговорил Куконева к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, Майманова и Жумашева — к 7 годам лишения свободы каждому. Кроме того, все трое были пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.

Куконев также лишён специального звания "полковник гражданской обороны", а Майманов — звания "майор гражданской обороны".

Судебный акт ещё не вступил в законную силу.