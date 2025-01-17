Начальник столичного ДП провел совещание в районном подразделении, сообщает Polisia.kz. Начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев провел рабочую встречу с личным составом управления полиции района "Байконыр".

В рамках реализации концепции "слышащего государства" он проверил работу фронт-офиса, ознакомился с качеством обратной связи с населением. И подчеркнул, что в столичной полиции особое внимание уделяется вопросам взаимодействия с гражданами. В ходе встречи Марат Тулебаев довел до личного состава итоги оперативного совещания с участием министра внутренних дел. Также обозначил приоритетные задачи на предстоящий год и дал поручения по повышению эффективности работы управления.





Начальник столичного департамента напомнил, что в 2024 году введено множество законодательных новшеств, направленных на усиление ответственности за насилие в отношении женщин и детей, борьбу с травлей несовершеннолетних, ограничение продажи вейпов, противодействие наркопроизводству и лудомании. Кроме того, ужесточены наказания за хулиганство, вандализм и порчу имущества. Начальник полиции отметил важность соблюдения нулевой терпимости к любым правонарушениям и напомнил продолжении экологической акции "Таза Қазақстан".

Напомним, ранее соощалось, как смягчение наказания для "закладчиков" повлияет на наркопреступность в Казахстане.