В области Абай подполковник полиции совершенно случайно спас жизнь 35-летней сельчанке, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, трагедия чуть не случилась 13 декабря в селе Кокпекты.

"Начальник отдела криминальной полиции Кокпектинского района Расул Атиманов заметил пламя, охватившее один из домов. Не раздумывая ни секунды, подполковник срочно направился к горящему строению. Перешагнув калитку, он увидел, как огонь уже поглощает деревянные конструкции и подбирается к крыше. Одной рукой набирая номер противопожарной службы, другой он стучал в окна и двери дома, разбудил хозяйку, которая не подозревала о случившемся", — рассказали в полиции.

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35-летняя сельчанка была спасена благодаря своевременному вмешательству полицейского. Уже спустя несколько минут на место прибыли пожарные, которые локализовали возгорание и спасли имущество.

"Я даже не знала, что мой дом горит, — рассказала женщина. — Если бы не полицейский, боюсь, могло случиться что-то страшное. Спасибо ему за то, что спас меня и мой дом!"

Как выяснилось, той ночью полицейский просто шёл домой с работы.