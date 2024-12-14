Начальник отдела полиции спас женщину в области Абай
Ночью он проходил мимо дома сельчанки и заметил пожар.
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В области Абай подполковник полиции совершенно случайно спас жизнь 35-летней сельчанке, передаёт BaigeNews.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, трагедия чуть не случилась 13 декабря в селе Кокпекты.
"Начальник отдела криминальной полиции Кокпектинского района Расул Атиманов заметил пламя, охватившее один из домов. Не раздумывая ни секунды, подполковник срочно направился к горящему строению. Перешагнув калитку, он увидел, как огонь уже поглощает деревянные конструкции и подбирается к крыше. Одной рукой набирая номер противопожарной службы, другой он стучал в окна и двери дома, разбудил хозяйку, которая не подозревала о случившемся", — рассказали в полиции.
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35-летняя сельчанка была спасена благодаря своевременному вмешательству полицейского. Уже спустя несколько минут на место прибыли пожарные, которые локализовали возгорание и спасли имущество.
"Я даже не знала, что мой дом горит, — рассказала женщина. — Если бы не полицейский, боюсь, могло случиться что-то страшное. Спасибо ему за то, что спас меня и мой дом!"
Как выяснилось, той ночью полицейский просто шёл домой с работы.
"Я просто сделал то, что должен был сделать. В такой момент каждый из нас обязан действовать быстро. Главное, что все остались живы", — скромно заметил Расул Атиманов.