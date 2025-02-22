В Петропавловске начальник городского управления полиции предотвратил суицид нетрезвого посетителя кафе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошёл утром 20 февраля в одном из увеселительных заведений города. Полицию вызвали из-за двух скандаливших посетителей.

"Дежурившие поблизости сотрудники полиции оперативно отреагировали на сигнал, вывели дебоширов из помещения. К одному из них пришлось применить приёмы самбо и наручники. Второй, находясь во взвинченном состоянии, приставил к своему горлу нож и стал угрожать самоубийством. На место происшествия незамедлительно прибыло подкрепление, а вместе с ним начальник городского управления полиции Марат Жумалиев. Уже имея опыт действий в различных критических ситуациях, он вступил в переговоры с дебоширом, сумел успокоить его, после чего тот бросил нож и сел в служебный автомобиль", — рассказали в полиции.

Оба задержанных мужчины в настоящее время отбывают пять суток ареста за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Остальные их действия получат отдельную правовую оценку.