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Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди" Сегодня, 13:59
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Сегодня, 13:59
575

Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди"

Национальный банк Казахстана с 3 апреля выпустит в обращение коллекционные монеты из серии "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz. Среди коллекционных монет - посвященные юбилею дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, а также Китаем.

Монеты "Казахстан-ООН: 30лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – две тысячи штук.

 

Монеты "30 лет инициативе о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж –  две тысячи штук.

Монеты "Казахстан-Китай: дипломатическим отношениям 30 лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж –  три тысячи штук.

Монеты "Казахстан-Россия: дипломатическим отношениям 30 лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – три тысячи штук.

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Сегодня, 13:59
575
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