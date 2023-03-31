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Начались продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди"
Национальный банк Казахстана с 3 апреля выпустит в обращение коллекционные монеты из серии "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz. Среди коллекционных монет - посвященные юбилею дипломатических отношений между Казахстаном и Россией, а также Китаем.
Монеты "Казахстан-ООН: 30лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – две тысячи штук.
Монеты "30 лет инициативе о созыве совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – две тысячи штук.
Монеты "Казахстан-Китай: дипломатическим отношениям 30 лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – три тысячи штук.
Монеты "Казахстан-Россия: дипломатическим отношениям 30 лет" изготовлены из мельхиора. Масса одной монеты номиналом 100 тенге – 15 граммов, диаметр – 33 миллиметра. Тираж – три тысячи штук.
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