Началась трансляция церемонии открытия Олимпийских игр

Казахстанские телеканалы начали прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, передаёт BaigeNews.kz.

Наблюдать за мероприятием жители Астаны и Алматы могут не только дома у телеэкранов, но и на больших мониторах в разных точках мегаполисов.

У монумента "Казахстанское Солнце" в Центральном парке Астаны культурная программа началась с 21:00. В поддержку национальной сборной выступили Улыкпан Жолдасов, Зарина Омарова, Актоты Болшова и другие звёзды эстрады.

Известный спортсмен Айтым Жакупов провёл развлекательные, спортивные батлы среди зрителей.

В Казахстане трансляцию соревнований будут вести пять телеканалов: "Казахстан", Qazsport, "Хабар", "Ел Арна", "Жибек жолы".