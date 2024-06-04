Началась реконструкция аэропорта Балхаш
Сегодня, 10:52
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Сегодня, 10:52Сегодня, 10:52
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В аэропорту города Балхаш проводится реконструкция рулежной дорожки и перрона. Общая стоимость проекта составит 3,8 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.
В последующем запланирован капитальный ремонт аэровокзала и строительство здания службы спецтранспорта.
Ожидается, что модернизация инфраструктуры аэропорта позволит создать новые возможности для развития города и туристического региона. Планируется, что пассажиропоток вырастет в три раза – с 13 до 40 тысяч человек в год.
Аэропорт города Балхаш построен в 1967 году, крайний ремонт проводился в 2007 году.
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