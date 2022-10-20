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  • Началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жетысускую область
t.me/bort_01 Сегодня, 09:56
306
Фото: t.me/bort_01

Началась рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Жетысускую область

Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Жетысускую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Сегодня началась рабочая поездка Президента Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу", - говорится в сообщении Telegram-канала БОРТ №1.

Напомним, накануне Глава государства посетил Алматинскую область. 

 

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#Президент Казахстана #визит
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:56
306
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