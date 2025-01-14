Стало известно, что официальный сайт зимних Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай) объявил о старте продаж билетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

По информации организационного комитета, приобрести входные талоны можно через раздел "Tickets" на сайте Игр, а также через специальный билетный портал. Кроме того, покупка также возможна посредством приложения WeChat.

На текущем этапе реализации билеты доступны на соревнования по пяти видам ледовых дисциплин: хоккею, конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию и кёрлингу.

"Цена самого дорогого из них 800 юаней (57 634 тенге). Самый дешёвый можно купить за 120 юаней (8 645 тенге). В некоторых видах спорта на выбор представлены различные ценовые категории. Отметим, что в связи с недостаточной вместимостью билеты на соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, ски-альпинизму, биатлону, фристайл-акробатике продаваться не будут", - проинформировали в НОК РК.

Азиатские игры в Харбине пройдут с 7 по 14 февраля.

Напомним, ранее стало известно, кто представит Казахстан по кёрлингу на Азиаде-2025.