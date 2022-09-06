Началась подготовка к строительству домов для пострадавших от пожара в Костанайской области

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Первый заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов рассказал о подготовке к строительству домов для пострадавших от пожара, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Костанайской области.

Площадь под строительство 91 дома выделили на окраине районного центра - в посёлке Аулиеколь. Он находится в трёх километрах от сгоревшего Аманкарагая.

"Сегодня есть постановление правительства, чтобы людей переселяли в районный центр. Аманкарагай находится буквально в трёх километрах от райцентра. У нас есть срок в 2,5 месяца. За это время мы должны качественно построить дома и заселить людей", - сказал Гауез Нурмухамбетов.

Чтобы работа двигалась быстро, привлечены крупные строительные компании Костанайской области. Специальный конкурс для определения подрядчика не проводился.

"Это чрезвычайное положение, здесь не проходят конкурсы. Если проводить конкурс, то он будет идти несколько месяцев. Не успеем. Сроки очень сжатые - 2,5 месяца. Самое главное, чтобы построили качественные дома по 100 квадратных метров. Поэтому здесь будут работать крупные компании", - пояснил замакима.

Дома будут строить по готовому проекту, который был реализован во время наводнения в Мактаарале. Деньги выделит республиканский бюджет. Возможно удорожание проекта за счёт климатических особенностей региона.

"Мактаарал - это юг, у нас отопительный сезон длительный. Президент дал поручение, чтобы строили с учётом наших климатических условий, чтобы людям было тепло", - отметил Гауез Нурмухамбетов.

Если люди не захотят уезжать из Аманкарагая, это будет обсуждаться с ними.

Ранее мы уже писали о том, что правительство Казахстана приняло решение о строительстве домов для погорельцев в райцентре Аулиеколь.