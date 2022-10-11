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Началась паника: пассажиров рейса Алматы-Актау заперли в автобусе
Десятки пассажиров пожаловались на действия сотрудников аэропорта Алматы и авиакомпании SCAT. Люди заявили, что их заперли в автобусе у самолёта и не пускали на рейс, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
"После остановки автобуса у самолёта нам не открыли дверь. Мы неоднократно просили выпустить нас, но в ответ никаких действий не было. В автобусе стало очень жарко, так как окна не открывались. У людей началась паника. Примерно через полчаса мы все-таки вышли и уже думали, поднимемся в самолёт, но и на улице нас держали ещё полчаса. В самолёт поднимался сотрудник полиции, но он ничего не объяснил", – рассказала пассажирка рейса Ляззат.
В авиакомпании пояснили ситуацию.
"Получасовая задержка вылета рейса Алматы-Актау была связана с необходимостью снятия одного из пассажиров с рейса. Авиакомпания приносит извинения за задержку", – сообщили в SCAT.
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