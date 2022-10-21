Начал работу предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева

Кандидат от ОСДП начал агитационную кампанию с Карагандинской области.

В офисе республиканского предвыборного штаба состоялось заседание организационного комитета по открытию Предвыборного штаба кандидата в президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии Нурлана Ауесбаева, передаёт BaigeNews.kz.

Участие в мероприятии приняли члены gолитсовета партии и активисты.

Штаб готов к старту агитационной кампании. Подготовлена предвыборная программа кандидата, разработан дизайн раздаточных материалов, наружной рекламы, проведена работа по сбору мнений населения об имеющихся в регионах проблемах.

Выступая перед собравшимися, глава партии рассказал об итогах предагитационной работы. По его словам, в поддержку кандидата от ОСДП было собрано более 121 тысяч подписей во всех регионах страны. Из них засчитано более 119 тысяч подписей.

"К сожалению, часть подписей была отклонена территориальными избирательными комиссиями под разными предлогами. Тем не менее, мы с лихвой перекрыли требуемый в соответствии с законодательством объем", - сообщил руководитель Предвыборного штаба Асхат Рахимжанов.

Как отметили представили штаба, кандидат от ОСДП начал агитационную кампанию с Карагандинской области. Он уже выехал в Шахтинск, где завтра запланирована встреча с местными избирателями.

В ходе заседания представители штаба обсудили предстоящий фронт работы и обозначили ключевые цели и задачи, стоящие перед ними.