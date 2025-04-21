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Набросился на пассажирку: Водитель автобуса получил строгий выговор в Талдыкоргане

Сегодня, 17:35
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:35
Сегодня, 17:35
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Фото: pixabay.com

44-летний водитель городского автобуса был привлечён к административной ответственности за мелкое хулиганство. Также как сообщил акимат, ему вынесен выговор, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в общественном месте, где мужчина допустил грубые нецензурные высказывания, нарушив общественный порядок.

Водитель был оперативно установлен и задержан.

"На сегодняшний день на водителя завели административное дело. Проводятся все необходимые проверки. С нашей стороны ему вынесен строгий выговор. Также со всеми водителями автобусов проведена разъяснительная работа", - сказал директор автобусного парка Сабит Кыстаубаев.

Ранее пассажир напал на контролёра в автобусе в Караганде.

Видео: акимат области

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