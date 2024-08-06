Набрали высокие баллы, но не получили грант: что будет с такими абитуриентами

Что будет с абитуриентами, которые набрали высокие баллы, но не получили грант, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

Саясат Нурбек отметил, что государственный образовательный заказ выделяется в первую очередь на те специальности, которые приоритетны для государства. В их числе инженерно-технические, педагогические и IT-специальности. И с этого года на такие специальности, как тепловая энергетика, гидрогеология, ветеринария, сельское хозяйство.

"Это ребята, которые не получили грант, подали (заявки на грант – ред.) на неприоритетные для государства специальности", - указал он.

По его словам, эти 70 тыс абитуриентов, которые набрали высокие баллы, но не получили гранты, могут претендовать на аналогичные сертификаты акиматов и вузов.