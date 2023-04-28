Наборы для пикников, еда и садовые заборчики: что покупают казахстанцы в интернете к 1 мая

Фото: shutterstock.com

Владельцы торговых интернет-площадок рассказали, что покупают казахстанцы в преддверии майских праздников, передаёт BaigeNews.kz.

Аналитики одной из популярных интернет-платформ провели анализ заказов с 16 по 26 апреля 2023 года, учтя сроки доставки приобретённых в онлайн-магазинах вещей. Как показали данные продаж, 1 мая многие проведут в кругу близких на пикнике или откроют садово-огородный сезон на дачах и в загородных домах. Так, среди самых востребованных покупок оказались продукция для благоустройства сада и огорода, товары для отдыха на природе и продукты питания.

Как сообщили в компании, наиболее быстрыми темпами интерес казахстанцев растёт к саженцам: их в середине апреля 2023г года заказали уже в 50 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос на семена взлетел в семь раз за год, а на ящики для рассады — в пять раз. Число заказов средств защиты растений от насекомых и вредителей выросло на 256 процентов за год, садовых заборчиков — на 593 процентов, а удобрений для открытого грунта — на 498 процентов.

Также с наступлением весны у жителей страны на 133 процента вырос спрос на садовые инструменты. В топ-3 самых популярных покупок вошли грабли, косы и садовые наборы инструментов.

Для отдыха в кругу самых близких приобретают наборы для пикника: число таких заказов выросло в 12 раз за год. Количество купленных в этом году мангалов и коптилен выросло в 12,5 раза, наборов для рыбалки — на 209 процентов. Хитами продаж в этом сегменте также стали компактный рюкзак для пикника, вмещающий 24 предмета, и набор из восьми шампуров с деревянной ручкой для шашлыка в чехле.

Популярность пряностей в преддверии майских праздников выросла на 272 процента, приправ — на 150 процентов, а соусов — на 448 процентов. Лидерами в категории стали также шоколад, подарочные продуктовые наборы и травяные сборы.