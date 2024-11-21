Набор детей в спортивные секции стартует в Астане

Об открытии очереди на зачисление детей в спортивные секции сообщили в КГУ "Дирекция по реализации государственного спортивного заказа" акимата Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Набор откроют 28 ноября в 15:00, он продлится до полуночи 30 ноября.

В дирекции подчеркнули, что согласно пункту 10 Параграфа 2, Приказа №120 от 27 апреля 2021 года, подача заявления законным представителем ребёнка осуществляется лично, либо по доверенности, выданной законным представителям ребёнка. При выявлении нарушения данного требования информационная система аннулирует заявление в очереди и выданный по нему ваучер.

С 1 по 31 декабря приём заявок, распределение мест и выдачи ваучеров приостанавливается.