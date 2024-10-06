Наблюдателя удалили с избирательного участка в Астане: что произошло

В Астане во время референдума по вопросу строительства АЭС наблюдателя от ОО "Еркіндік қанаты" удалили с избирательного участка за нарушение, передает BaigeNews.kz

Инцидент прокомментировали в Центризбиркоме. Как выяснилось, спор начался из-за видеосъемки списков избирателей.

"На избирательном участке №2 в Астане наблюдатель Садыков Р.К., представляющий ОО "Еркіндік қанаты", нарушил избирательный процесс. Он вёл видеосъемку списков избирателей, содержащих их личные данные, что является грубым нарушением законодательства о защите персональных данных и противоречит Конституционному закону Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" (статья 39, пункт 2). Кроме того, Садыков мешал работе других наблюдателей, вступал в пререкания с членами комиссии и нарушал порядок, что осложнило процесс голосования", - сообщил председатель участковой комиссии Хорлан Ташатов.

По факту нарушений составили акт вмешательства в избирательный процесс и вынесли решение отстранить наблюдателя.

Напомним, в Казахстане сегодня проходит референдум по вопросу строительства АЭС. В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе 74 участка в 59 странах.

Свой голос на референдуме отдал Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны. К этому часу на референдуме проголосовали больше половины казахстанцев.