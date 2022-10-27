Наблюдатели за выборами: активность гражданского общества в Казахстане растёт

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В Казахстане стремительно растёт количество наблюдателей за выборами. Гражданскую активность прокомментировал председатель Центра непартийного наблюдения Толеген Кунадилов, передаёт BaigeNews.kz.

За 12 лет желающих следить за избирательным процессом стало больше на 45 тысяч человек.

“С каждыми выборами активность гражданского общества растёт. Если в 2010 году в качестве наблюдателей участвовало 29 тысяч человек, то в 2019 году - 45 тысяч, а в 2021 году - порядка 74 тысяч человек. Чем больше гражданское общество будет принимать участие в наблюдении, тем больше шансов, что выборы будут защищены”, - считает председатель Центра непартийного наблюдения (ЦНН).

Спикер не скрывает, что работа у наблюдателей очень ответственная, она требует подготовки, обучения, знаний о зарубежном опыте и мировых стандартах.

“22 сентября обьявили о том, что будем принимать активное участие в наблюдении за выборами. У нас сформированы республиканский, региональные штабы. Мы провели около 80 обучающих мероприятий, как в онлайн, так и в оффлайн форматах. Обучаем наблюдателей в рамках мировых стандартов, действующего законодательства. Мы понимаем всю сложность избирательной кампании, поэтому полагаемся на опытных, знающих свои права и четко понимающих свои обязанности в качестве наблюдателей людей, которые, в свою очередь, постараются дать максимально объективную оценку выборному процессу. Буквально на прошлой неделе провели встречи со всеми руководителями республиканских штабов кандидатов в президенты”, - говорит Толеген Кунадилов.

На встречах для подготовки к президентским выборам обозначены цели и ценности Центра непартийного наблюдения. Недопустимость нарушения свободы волеизъявления граждан является приоритетной задачей.

Основная работа ЦНН происходит не только во время самих выборов. В рамках долгосрочного наблюдения центр проводит общественный мониторинг в период агитационной работы на региональном уровне. Также действует ситуационный центр, который оперативно доводит информацию для принятия определенных решений.