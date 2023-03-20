Наблюдатели от США посоветовали Казахстану развивать независимые СМИ

Фото: Алина Алиева/BaigeNews.kz

Прошедшие накануне парламентские выборы демонстрируют еще один шаг Казахстана в его политических реформах. Об этом сообщила на брифинге иисполнительный директор американского института новых демократий Маргарита Асенова, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы посетили более 17 различных избирательных участков в Казахстане, в том числе в Астане, Алматы и Акмолинской области. Эти парламентские выборы отличаются от предыдущих тем, что они более разнообразные и конкурентные, кроме того, был снижен порог для политических партий с 7 до 5 процентов, до выборов были допущены одномандатные кандидаты. Также отметим квоты, согласно которым женщины, молодёжь и люди с ограниченными возможностями должны составлять не мерее 30 процентов кандидатов. Это, однозначно, большой прогресс, мы видим открытие конкурентности политического пространства. Эти выборы демонстрируют еще один шаг Казахстана в его политических реформах, что станет основой для плюралистичного общества. Надеемся, что это достаточно скоро произойдет в полной мере", - рассказала Маргарита Асенова.

Она также сообщила о том, что делегация наблюдателей от США разработала ряд рекомендаций для Казахстана.

"Одна из рекомендаций заключаются в том, чтобы дать больше возможностей новым партиям. Мы видели, что несколько политических партий были зарегистрированы буквально за несколько месяцев до выборов, и одна из них заняла третье место (по данным экзитпола - авт.). Это было очень удивительно на самом деле. Мы ничего не знаем об одномандатных кандидатах, кто они, будут ли они независимыми или будут поддерживать больше правящую партию или другие партии. Но после получения окончательных результатов мы проведём более детальный анализ", - отметила спикер.

По её словам, вторая рекомендация заключается в том, чтобы развивать независимые СМИ.