Наблюдатели от ОДКБ не выявили нарушений на выборах в Казахстане

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Международные наблюдатели отметили большой интерес избирателей к политическим партиям и кандидатам-одномандатникам, в том числе в сельских районах. Об этом сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим вопросам Александр Маркевич, передаёт BaigeNews.kz.

"В состав нашей группы международного наблюдения вошли представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, а также представители Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Деятельность нашей группы основывалась на принципах политической нейтральности, объективности, невмешательства в процесс проведения выборов и строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан. Также мы руководствовались Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государств-участников СНГ. Накануне выборов мы встречались с представителями политических партий, посетили сенат парламента РК, встретились с федерацией профсоюзов Казахстана и общественностью. В день голосования мы прибыли на открытие одного из избирательных участков, посмотрели, как был организован порядок хода избирателей, какая аккредитация, есть ли условия для того, чтобы граждане с особыми потребностями могли попасть на территорию избирательного участка. Мы также проверили порядок голосования и порядок выдачи бюллетеней", - сказал Александр Маркевич.

В целом, ПА ОДКБ посетила 11 избирательных участков, из них восемь - в городе Астана, и три - в Акмолинской области.