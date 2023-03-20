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  • Наблюдатели от ОДКБ не выявили нарушений на выборах в Казахстане
BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 11:29
358
Сегодня, 11:29
358
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Наблюдатели от ОДКБ не выявили нарушений на выборах в Казахстане

Международные наблюдатели отметили большой интерес избирателей к политическим партиям и кандидатам-одномандатникам, в том числе в сельских районах. Об этом сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим вопросам Александр Маркевич, передаёт BaigeNews.kz.

"В состав нашей группы международного наблюдения вошли представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан, а также представители Секретариата Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Деятельность нашей группы основывалась на принципах политической нейтральности, объективности, невмешательства в процесс проведения выборов и строгого соблюдения законодательства Республики Казахстан. Также мы руководствовались Конвенцией о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод государств-участников СНГ. Накануне выборов мы встречались с представителями политических партий, посетили сенат парламента РК, встретились с федерацией профсоюзов Казахстана и общественностью. В день голосования мы прибыли на открытие одного из избирательных участков, посмотрели, как был организован порядок хода избирателей, какая аккредитация, есть ли условия для того, чтобы граждане с особыми потребностями могли попасть на территорию избирательного участка. Мы также проверили порядок голосования и порядок выдачи бюллетеней", - сказал Александр Маркевич. 

В целом, ПА ОДКБ посетила 11 избирательных участков, из них восемь - в городе Астана, и три - в Акмолинской области.

"Выборы были проведены в соответствии с законодательством РК и международными нормами, нарушений мы не выявили. Это мы отметили в своём заключении. Мы также отмечаем, что в Казахстане системно и целенаправленно проводится политическая реформа, мы отметили большой интерес избирателей к политическим партиям и кандидатам-одномандатникам, в том числе в сельских районах. Кроме того, в соответствии с законодательством был организован сам процесс голосования и работа наблюдателей, доверенных лиц кандидатов. Поскольку мы представляли организацию ОДКБ, нами было особо было отмечено, что на участках был обеспечен общественный порядок, мы увидели довольно высокое правосознание избирателей. Мы в своём заключении отметили, что мы признаём результаты выборов, которые будут подведены в рамках избиркома", - заключил спикер.

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Журналист
Сегодня, 11:29
358
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