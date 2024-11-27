На зимовку оставили краснокнижного лебедя в зоосаде Бурабая

Птенца лебедя-кликуна, который занесён в Красную книгу, доставили в зоосад курорта Бурабай. Его привезли работники Государственного природного нацпарка "Бурабай", передаёт BaigeNews.kz.

Птицу ранее обнаружили на озере Бурабай в удовлетворительном состоянии, но она не смогла мигрировать на зимовку.

Лебедя осмотрел ветеринарный врач зоосада Ильдар Файзулин.

"Птица находилась в стрессовом состоянии, но внешних повреждений не обнаружено. Костно-мышечная система в норме! Перезимует у нас, а весной мы отпустим ее на волю со всеми остальными птицами, которые успешно пройдут реабилитацию", - сказал он.

Зоосад курорта Бурабай, известный как "Дом для спасенных животных", существует уже почти 50 лет. Там содержится около 30 видов животных и птиц. Межсезонье – это время, когда зоосад особенно часто принимает пернатых, которые не смогли завершить миграцию или пострадали в дикой природе.

За такими птицами ухаживает команда специалистов ТОО "Бурабай даму", их забота помогает сохранить редкие виды и поддерживать экологическое равновесие региона.

Напомним, в Актюбинской области на помощь раненому лебедю пришли спасатели МЧС РК.