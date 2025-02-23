Перепалка между супругами из Актау попала в Сеть. На видео снят момент, когда девушка попала под "горячую" руку своего мужа. Публикацией заинтересовались в полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Инцидент прокомментировали в полиции Актау. По информации правоохранителей, ссора произошла в ночь на 22 февраля в 12 микрорайоне.

"Полиция установила нарушителей общественного порядка. Однако уже в здании управления супруги объяснили, что между ними произошло недопонимание. Они не знали, что видео просочится в интернет", — рассказали в департменте.

Никаких претензий в отношении мужа я не имею, сообщила в полиции девушка.