На женщину-таксиста напали в Акмолинской области

Нападение на женщину-таксиста совершили в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление произошло 26 ноября на территории Целиноградского района. По словам потерпевшей, пассажир, которого она согласилась подвезти до села Коянды, напал на неё во время поездки и совершил противоправные действия. После нападения злоумышленник забрал у жертвы наличные деньги, мобильный телефон и оставил её в поле, угнав автомобиль. Добравшись до ближайшего населённого пункта, женщина незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую, изучили приметы преступника и обстоятельства инцидента. В течение нескольких часов удалось установить личность подозреваемого, которого задержали в столице. Он помещён в ИВС. Проводится досудебное расследование, в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая угон автомобиля и грабёж.