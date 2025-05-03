В ближайшие дни на Землю должен упасть советский космический аппарат "Космос-482", который более полувека назад был запущен к Венере, но из-за аварии остался на околоземной орбите, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу БИ-БИ-СИ.

Вес спускаемого модуля — около 495 килограммов. По предварительным данным, его падение ожидается в первой половине мая. При этом, как считают эксперты, существует риск, что части станции могут упасть в жилых районах.

Станция была выведена на орбиту с космодрома Байконур 31 марта 1972 года в рамках советской межпланетной программы "Венера-8". Она являлась дублером основного аппарата и полностью повторяла его конструкцию. Основной зонд успешно достиг планеты и выполнил научную программу. А вот "Космос-482" не покинул орбиту Земли — разгонный блок не доработал положенное время, и аппарат остался в пределах гравитационного поля планеты.

В те годы неудачные миссии часто маскировались под спутники серии "Космос". Так и этот аппарат получил новый код. Согласно данным NASA, после запуска станция распалась на четыре части: две сгорели в атмосфере в течение двух суток, а две другие, включая спускаемый модуль, вышли на вытянутую эллиптическую орбиту. В результате одна из частей уже упала в Новой Зеландии, тогда как сам модуль сохранялся на орбите более 50 лет.

Специалисты объясняют столь долгий "жизненный цикл" аппарата его конструктивной прочностью. Модуль был рассчитан на посадку в экстремальных условиях атмосферы Венеры и оснащён усиленной тепловой защитой. По этой причине часть конструкции может пережить повторный вход в атмосферу Земли. Более того, наблюдения предполагают, что парашютная система была раскрыта ещё много лет назад, и потому сохранность модуля под вопросом.

По словам эксперта Георгия Тришкина, который занимается мониторингом космических пусков, расчёты указывают, что зона потенциального падения пролегает в основном над сушей — в частности, над Египтом, Сирией, Турцией и Азербайджаном. Это увеличивает вероятность попадания в обжитые районы. В случае если модуль уцелеет и достигнет поверхности со скоростью порядка 240 км/ч, энергия удара будет сопоставима с небольшим взрывом — эквивалентом нескольких сотен граммов тротила.

Отмечается, что в отличие от крупных объектов вроде орбитальной станции "Мир", которую контролируемо свели с орбиты в Тихий океан, падение "Космоса-482" является неконтролируемым. Это создаёт дополнительную неопределённость в прогнозах и повышает внимание специалистов к возможным последствиям.