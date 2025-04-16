15 апреля на Земле началась магнитная буря, которая с каждым часом набирает силу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Как сообщили в Институте прикладной геофизики, степень возмущения магнитного поля сначала достигла уровня G2, что соответствует умеренной буре. Однако уже к утру среды ученые зафиксировали усиление геомагнитной активности до уровня G3 - "сильной" магнитной бури.

К слову, подобные явления могут вызывать перебои в работе энергетических систем, а также приводить к сбоям в радионавигации и высокочастотной радиосвязи. Особенно уязвимы высокоширотные районы, где влияние геоштормов ощущается наиболее сильно.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что пик бури придется на ночь с 16 на 17 апреля. По его словам, буря может продлиться до утра четверга, сопровождаясь полярными сияниями, которые могут быть видны даже в центральных регионах России.

Учёные советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными в этот период: возможны головные боли, скачки давления и повышенная утомляемость. В то же время любители астрономии уже готовят телескопы и камеры — ведь подобные бури часто сопровождаются по-настоящему зрелищными северными сияниями.

Ранее мы сообщали, что магнитная буря накрыла Землю.