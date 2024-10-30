На западе Казахстана в карьере погибли двое рабочих

В г. Хромтау (Актюбинская область) погибли двое рабочих местного предприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение АО "ТНК "Казхром".

В карьере компании на полном ходу перевернулся грузовик. Видео происшествия попало в соцсети.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на Донском ГОКе - филиале АО ТНК "Казхром" двое сотрудников предприятия получили травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование. Руководство АО "ТНК "Казхром" приносит глубокие соболезнования семье и родным погибших сотрудников", - говорится в информации предприятия.

Возможно, причиной аварии стали технические неисправности автомашины.

В компании заверили, что окажут семьям всю необходимую помощь.