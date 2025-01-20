На западе Казахстана спасатели помогли дальнобойщикам
Об этом сообщили в МЧС РК.
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
105Фото: МЧС РК
В Каракиянском районе Мангистауской области из-за дождя размыло грунт, в результате чего 2 большегруза застряли в грязевой массе и не смогли самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz.
Силами МЧС отбуксированы 2 фуры на очищенный участок дороги. Грузовые машины продолжили путь самостоятельно.
Гражданам Туркменистана медицинская помощь не потребовалась.
Напомним, ранее 14 человек спасли в Костанайской области.
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