  • 20 Января, 12:24
  • BAIGENEWS

На западе Казахстана спасатели помогли дальнобойщикам

Об этом сообщили в МЧС РК.

Сегодня, 11:42
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 11:42
Сегодня, 11:42
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Фото: МЧС РК

В Каракиянском районе Мангистауской области из-за дождя размыло грунт, в результате чего 2 большегруза застряли в грязевой массе и не смогли самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz.

Силами МЧС отбуксированы 2 фуры на очищенный участок дороги. Грузовые машины продолжили путь самостоятельно.

Гражданам Туркменистана медицинская помощь не потребовалась. 

Напомним, ранее 14 человек спасли в Костанайской области.

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