В Каракиянском районе Мангистауской области из-за дождя размыло грунт, в результате чего 2 большегруза застряли в грязевой массе и не смогли самостоятельно выбраться, передаёт BaigeNews.kz.

Силами МЧС отбуксированы 2 фуры на очищенный участок дороги. Грузовые машины продолжили путь самостоятельно.

Гражданам Туркменистана медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, ранее 14 человек спасли в Костанайской области.